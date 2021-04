NBA, New Balance: contratto per Aaron Nesmith

New Balance ha annunciato di aver siglato un contratto pluriennale con Aaron Nesmith dei Boston Celtics, alla prima stagione in NBA.

Come ricorda Nick de Paula di ESPN, il quartier generale dell’azienda è adiacente al centro d’allenamento dei biancoverdi – il Red Auerbach Center – che in diversi punti presenta a sua volta il logo New Balance. Nesmith diventa dunque il 12º giocatore a indossare New Balance in NBA tra i giocatori in attività. I nomi più quotati sono senza dubbio Kawhi Leonard e Jamal Murray, ma si conta anche un altro rookie piuttosto promettente come Immanuel Quickley.

Nel tweet con cui ha ufficializzato l’accordo, Nesmith ha giocato con il nome del marchio.

“Dovevo trovare un modo per equilibrare questo nuovo stile di vita. Unirmi alla famiglia New Balance è un sogno che diventa realtà. Entusiasta per ciò che mi riserverà il futuro.”

