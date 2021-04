La NBA è un campionato in continua evoluzione, così come i suoi interpreti. L’ultima rivoluzione, in questo senso, sembra essere rappresentata dal cambiamento del ruolo del playmaker. Una volta associati a passatori di livello d’elité, oggi il giocatore deve essere in grado di segnare con continuità anche e soprattutto da dietro l’arco. Definizione che Gary Payton non sembra accettare, soprattutto se etichettata su Stephen Curry. Queste le parole dell’ex leggenda di Seattle:

“Curry non penso sia davvero un playmaker. Per me non lo è, stiamo invece parlando di una guardia. È un realizzatore. Sarà all’interno dei 10 migliori assistman di ogni epoca? Non credo proprio. Curry ha sempre la palla in mano con Golden State? No, mai. Esce sempre dagli schemi. È Draymond Green quello che ha la sfera per la maggior parte del tempo.”

“Quindi per me, lui non è un playmaker, è una guardia. È come con [Russell] Westbrook. È una guardia. Se volete parliamo di playmaker con Chris Paul o con [Rajon] Rondo. Loro sono playmaker. Se vogliamo considerare Curry come una guardia, allora sì, penso che sarà una delle più grandi guardie tiratrici nella storia del gioco perché può segnare in ogni modo.”