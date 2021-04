NBA, Devin Booker: “Chris Paul dovrebbe essere un candidato MVP”

I Phoenix Suns sono la bella sorpresa di questa stagione. La franchigia dell’Arizona, attualmente seconda a Ovest, potrà riassaggiare, presumibilmente, i Playoff dopo dieci anni d’assenza. Un gran merito va alla stella della squadra Devin Booker, che sta formando con il nuovo arrivato Chris Paul una coppia formidabile. Booker ha parlato di questa stagione e del rapporto con Paul durante un’intervista con Malika Andrews di ESPN:

“Questa stagione è il massimo. Abbiamo ancora molto lavoro da fare per prepararci alla parte finale. E’ stata una stagione unica, perché non potevamo lasciare i nostri hotel, abbiamo avuto a che fare con i protocolli per il COVID, e nonostante questo ci siamo divertiti lungo tutta la stagione e questo è incredibile. Mi ricordo che all’inizio della parlavamo dei Playoff e Chris [Paul] urlava nello spogliatoio ’16 squadre fanno i Playoff, dev’essere questo il nostro obbiettivo!’ Vedendo la sua energia e la sua passione mi sono detto ‘Ok, siamo sulla stessa lunghezza d’onda.’

[parla degli allenamenti, ndr] E’ intenso, il ferro affila il ferro. La mentalità, non si riposa per un giorno, non si riposa neanche per un possesso. Sono inspirato da lui in molti modi diversi. Quest’uomo ha appena superato Magic Johnson nella classifica dei migliori assistman di sempre.

Penso ci abbia fatto vincere molte partite. L’impatto di Chris supera le statistiche e la gente lo deve capire. Il suo impatto non riguarda solo i suoi punti o i suoi assist, ma tiene i giocatori in riga ogni giorno e per questo dovrebbe essere inserito nella discussione per l’MVP ogni singolo anno.”