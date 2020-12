NBA, Jamal Murray firma con New Balance

Jamal Murray ha siglato un accordo di sponsorizzazione con New Balance. Il marchio di calzature sportive e non solo aveva annunciato una partnership globale con la NBA nel febbraio di quest’anno.

Di seguito le dichiarazioni di Murray raccolte da Max Resetar di Slam, che per prima ha ufficializzato l’accordo:

“Volevo fare qualcosa di diverso. Sono sempre stato un pioniere in tal senso. Restando in Canada, finendo a Denver al Draft, uscendo prima dalla panchina e poi partendo titolare […] ora firmando con New Balance. Siamo molto simili in questo. Abbiamo entrambi idee creative e vogliamo vederle realizzate.”