NBA, i Lakers sperano nel rientro di LeBron James per settimana prossima

Si fa sempre più vicino il rientro di LeBron James dall’ultimo infortunio accusato ormai un mese fa contro gli Atlanta Hawks. La stella dei gialloviola sarebbe già in discrete condizioni e – secondo quanto riporta Adrian Wojnaworski di ESPN – potrebbe tornare a disposizione nella prossima settimana.

Sarebbe una manna dal cielo per i californiani i quali sono arrivati alla loro terza sconfitta consecutiva dopo la L arrivata nella notte contro i Dallas Mavericks. Nemmeno il rientro in campo di Anthony Davis è bastato ai Lakers per riavviare una macchina che senza LeBron sembra non voler prendere velocità.

Il ritorno del nativo di Akron sarà importante non solo per accumulare più vittorie possibile da qui fino a fine regular season, ma anche per (ri)costruire una chimica di squadra con i nuovi innesti, soprattutto con Andre Drummond. Nelle prossime partite, i Lakers dovranno affrontare Orlando Magic, Washington Wizards e Sacramento Kings. Se la cronologia di Woj dovesse essere davvero corretta, è probabile che James possa rientrare contro i Kings. Anche i tifosi lo sperano.

