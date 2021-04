NBA, lo staff dei Lakers spoilera: LeBron James pronto al rientro?

LeBron James a breve in campo? Da quanto viene riferito da un assistant coach dei Los Angeles Lakers, sembra che l’attesa per rivedere The Chosen One sui parquet NBA sia ormai agli sgoccioli.

Dopo il rientro nelle rotazioni di Anthony Davis nella sfida poi persa contro i Dallas Mavericks, i gialloviola si preparano al ritorno della loro stella dopo uno stop di più di un mese. Precisamente dal 20 marzo, occasione in cui LBJ subì una distorsione alla caviglia destra a seguito di uno scontro con Solomon Hill degli Atlanta Hawks.

A svelarci i tempi di recupero è Mike Penberthy, assistente allenatore LAL che ha postato sul suo account Instagram una foto con una didascalia molto incoraggiante.

Lakers assistant coach on IG: “Next up… King James… coming soon.” 👀👑 pic.twitter.com/ddvqvVqoRo — Legion Hoops (@LegionHoops) April 23, 2021

“Ormai ci siamo. È sempre bello ascoltare le sue opinioni a bordo campo, ma è ora che torni”

Parole rassicuranti, per i Lakers e per l’intera NBA. I gialloviola attualmente occupano il quinto posto ad Ovest, a tre partite dal fattore campo rappresentato ad oggi dai Denver Nuggets. Senza LBJ ed AD la banda di coach Frank Vogel è riuscita a raccogliere un record di 7-10, ideale per affrontare l’ultima parte di regular season senza troppi patemi. Ed ora non si aspetta altro che rivedere James calpestare i parquet NBA.

