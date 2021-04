NBA, Ja Morant: “Se giochiamo in questo modo è difficile batterci”

Ennesimo finale amaro per i Portland Trail Blazers, che incappano contro i Memphis Grizzlies nella quarta sconfitta subita con un distacco di due punti o meno nelle loro ultime sei gare. Il risultato finale dell’incontro al Moda Center legge infatti 130-128 in favore di Ja Morant e compagni, primo successo in questa particolarissima serie che rivedrà le stesse squadre sullo stesso campo tra meno di 48 ore.

Mattatore della serata lo stesso Morant, autore di 33 punti e 13 assist, primo Grizzlies a far registrare una stats-line con questi numeri senza aggiungere nemmeno una palla persa. Ai microfoni nel post partita, la guardia ha espresso tutta la sua sicurezza sul potenziale della squadra:

“Sappiamo ciò di cui siamo capaci, ogni notte è così. Dobbiamo solo scendere in campo e dare tutto, fino alla sirena finale. Offensivamente sappiamo che siamo in grado di fare canestro, quindi finché restiamo concentrati in difesa e riusciamo a fermare gli avversari ci metteremo sempre in condizione di poter vincere ogni partita”

Sul ritorno di JJJ

Un entusiasmo quello di Ja Morant supportato anche dal rientro nelle rotazioni di Jaren Jackson Jr, autore alla sua seconda uscita dopo il lungo infortunio a seguito della rottura del menisco sinistro. 23 punti e 10-14 dal campo per lui.

“Siamo davvero felici di riaverlo con noi, la sue giocate ci danno grandi alternative: se lo marchi a distanza può segnarti una tripla in faccia, ma è anche capace di mettere la palla a terra e andare al ferro. È difficile marcarlo”

Per Memphis sa segnalare anche un Dillon Brooks da 25 punti, mentre per Portland non bastano le buone prestazioni di Lillard, McCollum e Kurkic, tutti e tre sopra i venti punti.

Come detto, la rivincita tra le due è prevista per la notte di domenica.

