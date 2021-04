Risultati NBA: Brooklyn torna al comando dell’Est! Golden State vince e riaccoglie i tifosi

(31-29) Miami Heat 103-118 Atlanta Hawks (33-27)

Con 21 punti di Bogdan Bogdanovic e 20 di John Collins, gli Atlanta Hawks vincono contro i Miami Heat nonostante le pesanti assenze. I padroni di casa giocano infatti senza Trae Young e Clint Capela, ma i rimanenti giocatori sono abbastanza per punire la distratta difesa avversaria. Gli Hawks salgono così al quinto posto della Eastern Conference, dopo aver vinto 10 delle ultime 13 partite.

La prima metà di gara è in assoluto equilibrio, con le squadre a segnare praticamente la stessa quantità di punti. Nel terzo quarto la partita rimane ancora in bilico, con sei cambi alla testa della gara. La svolta arriva nel quarto periodo, con gli Hawks a scappare via nel punteggio.

La tripla di Lou Williams a 9.45 dal termine dà ad Atlanta la prima doppia cifra di vantaggio, che arriva a 16 dopo il canestro di Goodwin. Miami prova a riaprirla a 10 minuti dal termine, con i liberi di Butler, ma Solomon Hill ricaccia Miami indietro e chiude la partita.

(21-38) Cleveland Cavaliers 102-108 Charlotte Hornets (29-30)

C’è un uomo solo al comando in quel di Charlotte: il suo nome è Miles Bridges. Il fantastico schiacciatore degli Hornets sta elevando costantemente il suo livello di gioco, specialmente in assenza di LaMelo Ball. Stanotte ha chiuso a 25 punti e 10 rimbalzi, e insieme ai 25 punti a testa di Rozier e Washington ha permesso ai suoi di vincere contro Cleveland.

Ma Bridges non è solo schiacciate, come dimostrano le 4 triple, di cui una molto importante, messe a segno questa notte. Cleveland non può nulla, nonostante i 28 punti di Sexton e i 27 di Garland, come al solito uniche note positive dei Cavs.

La partita si decide nel quarto periodo quando, col punteggio sul 78 pari, Charlotte piazza un parziale di 10-1 e si stacca nel punteggio. Nel finale tocca poi proprio a Bridges, che con 7 punti consecutivi trascina i suoi sul +10 e alla vittoria.

(43-19) Los Angeles Clippers 109-104 Houston Rockets (15-45)

Con 33 punti e 14 rimbalzi, Paul George è ancora una volta decisivo nella vittoria in rimonta dei suoi Clippers. Incredibile ma vero, i Clippers rischiano molto contro una squadra ormai allo sbando e in piena fase di crisi come i Rockets. Questo perché, nel terzo quarto, i punti segnati sono solo 11.

Una cifra misera che complica tantissimo la vita ai losangelini, come il 5 su 22 dal campo e lo 0/6 da 3 del parziale in questione. Il tutto nonostante Paul George avesse già mostrato di essere in grande forma, con 20 punti segnati già nella sola prima metà di gara.

I Clippers si risvegliano però nel quarto periodo, quando Reggie Jackson segna tre triple consecutive in rapida successione per un parziale di 11-2 che ridà la testa della partita ai suoi, mantenuta poi fino alla fine della partita. A poco servono a Houston le prestazioni di Wall (27 punti e 13 assist) e di Wood (24 punti e 19 rimbalzi).

(26-33) Washington Wizards 129-109 Oklahoma City Thunder (20-40)

Di ritorno nella sua vecchia casa, ma con le solite abitudini di sempre. Dopo 11 stagioni ai Thunder, Westbrook ritorna sul campo di OKC e piazza l’ennesima tripla doppia, la 14esima nelle ultime 16 partite, e trascina i suoi Wizards alla settima vittoria consecutiva. Stavolta il tabellino recita 37 punti, 11 rimbalzi e 11 assist per la 174esima tripla doppia in carriera, a 7 dal record all-time (181) di Oscar Robertson.

Stavolta non c’è nessun tifoso ad accoglierlo, causa Covid, e l’atmosfera è surreale. A metà partita Washington è avanti 70-68, già trascinata dalla grande partita di Westbrook. Gli Wizards iniziano la seconda metà di gara con un ulteriore parziale di 10-2, che li mette sull’85-71.

OKC però non si arrende e sul finire del quarto torna sotto, sul 96-90. La tripla di Bertans però, accompagnata dal fallo tecnico a Dort, spegne le speranze di rimonta dei Thunder, già messe a dura prova anche dai 33 punti del solito Bradley Beal.