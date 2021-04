NBA, Evan Fournier commenta la sua esperienza con il Covid-19

Piuttosto deludente il ritorno in campo di Evan Fournier, il quale ha faticato non poco nella gara contro i Brooklyn Nets. La sconfitta patita dai biancoverdi per 109-104 ha messo in risalto la cattiva condizione del giocatore, che ha mancato tutti e sette i tiri tentati in partita.

Fournier mancava dal 4 Aprile e ha parlato ai giornalisti su quella che è stata la sua esperienza contro il COVID-19 che lo ha tenuto fuori per ben 9 partite.

“La mia esperienza, beh, da dove dovrei partire? Nei primi due giorni stavo molto bene, poi ho iniziato a sentire tutti i sintomi. Febbre alta, ero molto stanco, affaticato. Onestamente, sono rimasto a letto e ho dormito per quattro o cinque giorni. La parte più difficile è stata tornare ad allenarmi. Gli ultimi due giorni di allenamento sono stati davvero difficili. Avevo momenti in cui stavo bene e altri in cui mi sentivo esausto.”

Nella partita giocata contro i Nets, Evan Fournier ha registrato la sua quinta presenza in maglia Celtics, dopo essere stato ceduto dagli Orlando Magic. Per acquisirlo, Boston ha utilizzato buona parte della trade exception generata dalla sign-and-trade che ha coinvolto Gordon Hayward. Da lui, i biancoverdi si aspettano una arma versatile in attacco da schierare in uscita dalla panchina.

“Probabilmente avrei dovuto aspettare qualche altro giorno prima di scendere in campo, per sentirmi meglio. Ma sono qui, devo allenarmi e giocare con i ragazzi e capire al meglio il sistema offensivo/difensivo di squadra. Sarà difficile tornare subito in ritmo, ma devo combattere per tornare al massimo della mia forma.”

