NBA, Shaquille O’Neal sceglie Joel Embiid come favorito per l’MVP

Scegliere l’MVP di questa stagione non sarà un’impresa affatto facile. La lista dei candidati è infatti lunghissima: Steph Curry, Nikola Jokic, Damian Lillard, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo e James Harden sono alcuni dei nomi più citati, con diversi outsider pronti a giocare le loro carte.

Con la corsa al premio sempre più nel vivo, anche gli analisti di TNT hanno voluto dire la loro, incluso Shaquille O’Neal. Il leggendario centro dei Lakers ha infatti indicato il suo favorito, scegliendo il centro dei Philadelphia 76ers come candidato preferito, con Nikola Jokic come seconda scelta. Queste le parole di Shaq:

Sono molto vicini, ma se chiedi la mia opinione scelgo Joel Embiid. È come l’anno in cui David Robinson ha vinto l’MVP su Hakeem [Olajuwon], la differenza non era molta: Hakeem era migliore o forte quanto Robinson.

Darei [l’MVP] a Joel Embiid ora come ora. Sta giocando come dovrebbe giocare, sta guidando [la sua squadra], prende rimbalzi, gioca in area e si sta divertendo. Sta segnando più punti di Joker [Jokic], è leggermente meglio ma non di molto. [Embiid] sarebbe un 10 e Joker sarebbe un 9.9762541.

"He'd be a 10 and The Joker would be a 9.9762541" 😂@SHAQ has Embiid just ahead of Jokic in the MVP race.

Tune in to @NBAonTNT now to watch 76ers-Bucks. pic.twitter.com/8Sxuvl9eIt

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 22, 2021