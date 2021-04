NBA, Luka Doncic commenta la vittoria sui Los Angeles Lakers

Nonostante le prestazioni superlative di Luka Doncic, i Dallas Mavericks stanno in un certo senso deludendo le aspettative rispetto allo scorso anno. Con un record di 32-26 e il settimo posto ad Ovest, i Mavs non sembrano infatti in grado di impensierire le favorite al titolo.

Tra le diverse motivazioni possibili, la mancata ascesa di Kristaps Porzingis al ruolo di seconda superstar non ha sicuramente aiutato a curare la “dipendenza” della squadra texana dal suo leader; inoltre, Dallas sembra aver bisogno di una guardia in grado di garantire più libertà di movimento (e magari qualche possesso di riposo) a Doncic rispetto a Tim Hardaway Jr. .

In realtà, secondo Luka Doncic la vera spiegazione delle difficoltà della squadra è un’altra. Nel postpartita dell’ultima gara, una vittoria per 115-110 sui Los Angeles Lakers, il playmaker di Dallas ha sottolineato la necessità di prendere seriamente ogni partita, riconducendo i problemi del team ad un’attitudine poco competitiva. Queste le parole del giocatore:

“Dobbiamo impegnarci ogni partita. Dobbiamo prendere seriamente ogni incontro. A volte giochiamo come se fossimo troppo rilassati.”

Con poco più di una dozzina di gare rimanenti, i Mavericks dovranno cercare di mantenere la concentrazione per lasciare la settima posizione ed evitare così il torneo play-in.

