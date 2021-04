NBA, Gregg Popovich commenta il ritiro di LaMarcus Aldridge

La notizia del ritiro di LaMarcus Aldridge è stato un fulmine a ciel sereno nel mondo NBA. Dopo sole due settimane dal trasferimento ai Nets, infatti, il lungo ha deciso di abbandonare il basket a causa di un’irregolarità nel battito cardiaco.

Ovviamente, le reazioni di stima e comprensione nella lega sono state molteplici, soprattutto all’interno delle due franchigie con cui Aldridge ha trascorso il suo tempo nell’NBA, i Portland Trail Blazers ed i San Antonio Spurs. Se Damian Lillard ha tempestivamente suggerito alla squadra dell’Oregon di ritirare la #12 precedentemente indossata dal giocatore, anche Gregg Popovich, coach degli Spurs, ha voluto ringraziare pubblicamente Aldridge.

Queste le parole dell’allenatore, riportate da Tim Reynolds di Associated Press:

LaMarcus Aldridge ha avuto una carriera NBA fantastica. Era un professionista con uno skillset unico ed un grande rispetto per il gioco. Siamo riconoscenti per il suo contributo, dentro e fuori dal campo, durante il suo periodo qui a San Antonio. Sono fiero di lui per aver preso questa difficile decisione e auguriamo a lui e la sua famiglia il meglio per il futuro.