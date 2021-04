NBA, le reazioni dei giocatori NBA al ritiro di Aldridge

La notizia della giornata nel mondo NBA è sicuramente l’improvviso ritiro dal basket giocato da parte dell’ala dei Brooklyn Nets LaMarcus Aldridge. Il giocatore ha specificato con un comunicato apparso sui social, che le cause di questa decisione sono dovute a problemi cardiaci.

Aldridge stava disputando la sua quindicesima stagione nella lega. Dopo aver giocato per i Portland Trail Blazers e i San Antonio Spurs, il sette volte All-Star si era accasato con i Brooklyn Nets lo scorso 27 marzo. Diversi giocatori NBA non sono rimasti indifferenti all’annuncio, dedicandogli un pensiero via Twitter.

Nikola Vucevic

Il neo acquisto dei Chicago Bulls ha espresso grande stima nei confronti del giocatore dei Nets, ricordando gli innumerevoli duelli vissuti.

One of the toughest match ups I had to face! Congratulations on an amazing career! Enjoy family time… https://t.co/1wNKwK5iJ7 — Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) April 15, 2021

Donovan Mitchell

La guardia dei Jazz manda le proprie pregherie all’ex Spurs.

Rudy Gobert

Anche il francese si è associato al compagno di squadra.

Isaiah Thomas

Una carriera da Hall of Fame e una persona ancora migliore. Il saluto di Thomas, che da poco ha chiuso la sua esperienza con i Pelicans.

Hall of fame career and even better person!!! Salute to you killa @aldridge_12 🙏🏾 https://t.co/fACGNaidkU — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) April 15, 2021

Bradley Beal

Re del Midrange, goditi la famiglia! Il messaggio della stella di Washington.

Congrats LA! Midrange King. Enjoy your life fam! 🙏🏽💪🏽 https://t.co/Fvhrr2l1FX — Bradley Beal (@RealDealBeal23) April 15, 2021

Danny Green

Il saluto di un ex compagno in neroargento:

Carriera leggendaria fratello!

Legendary run my brother! 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 https://t.co/oCAzEzRLdk — Danny Green (@DGreen_14) April 15, 2021

Nicolas Batum

Una foto ai tempi di Portland per salutare l’ex compagno:

Giocare con te è stato un onore incredibile fratello mio. Auguro solo il meglio a te e alla tua famiglia, prenditi cura di te, fratello mio.

It was an absolute honor to play with you my brother. I wish you nothing but the best for you and your family. Take care my brother #TheLtraaaaaaaiiiiiiiiin 🚂 pic.twitter.com/GZqDywRylj — Nicolas Batum (@nicolas88batum) April 15, 2021

