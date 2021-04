NBA, Damian Lillard a Portland: “Ritirate la 12 di Aldridge”

Per le prime tre stagioni della sua carriera, Damian Lillard è stato compagno di squadra fedele di LaMarcus Aldridge. Quest’ultimo, solo poche ore fa, ha annunciato il suo ritiro dalla pallacanestro dopo aver rivelato di soffrire di problemi al cuore e di essersi sottoposto ad esami ulteriori in ospedale al termine della sua ultima partita in NBA, solo qualche giorno fa. Lillard, appresa la notizia, è quindi intervenuto durante una trasmissione su ESPN, chiedendo a Portland di onorare il lungo nella maniera migliore possibile: ritirando la sua canotta.

“Quello che importa è che stia bene, per lui e per la sua famiglia. Gli auguro il meglio. Penso che in questa situazione il basket passa in secondo piano. Certamente ritirarsi sarà stata una decisione difficile, ma ha fatto questa scelta anche per essere più vicino alla famiglia. È tempo per i Blazers di ritirare la sua canotta numero 12. Ha passato quasi tutta la sua carriera con la maglia dei Blazers e non si può dimenticare quello che ha fatto qui. Penso che sia anche una questione di rispetto ritirare la sua canotta.”

Blazers star @Dame_Lillard joined @JalenRose and @djacoby as the LaMarcus Aldridge retirement news broke, and immediately asked Portland to RETIRE #12 👀 pic.twitter.com/jtkPSCzdR3 — Jalen & Jacoby (@JalenandJacoby) April 15, 2021

Nelle sue nove stagioni trascorse con i Blazers, il 35enne ha viaggiato ad una media di 19.4 punti, 8.4 rimbalzi e 1.9 assist ad allacciata di scarpe, tirando con il 48.5% dal campo. Durante il suo periodo in Oregon, LaMarcus è stato selezionato 3 volte per partecipare all’All-Star Game, mentre ha raggiunto i Playoff con loro in cinque occasioni, prima di unirsi agli Spurs e, successivamente, ai Brooklyn Nets.

