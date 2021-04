NBA, chi è il giocatore più difficile da marcare? Risponde Rudy Gobert

Nonostante in NBA abbondino attaccanti dalla potenza di fuoco sconcertante, anche ai massimi livelli possono essere condotte analisi distintive, specie se fondate sui giudizi di valore degli specialisti difensivi.

Avendo vinto due volte il premio di Miglior Difensore dell’Anno ed essendo in corsa per vincerlo una terza, la voce di Rudy Gobert dovrebbe risultare piuttosto autorevole nell’indicare chi, tra le stelle del firmamento NBA, abbia le qualità migliori per scardinare le difese.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal centro francese ai microfoni di ESPN:

”Parlando del mio ruolo, direi che i migliori attaccanti della lega sono Joel Embiid e Nikola Jokic e, di conseguenza, i più difficili da marcare. Embiid fa affidamento sulla potenza fisica e sul suo atletismo, mentre Jokic vanta una tecnica impareggiabile tra i centri della NBA. Sono entrambi letali in misure complementari: Joel attacca il ferro con una rapidità impressionante, così come Nikola ti costringe a monitorare costantemente anche i movimenti dei suoi compagni. Tra le ali, direi LeBron e KD; il primo per una questione di status e di completezza, Durant perché è uno scorer unico. In conclusione, qualora ci concentrassimo esclusivamente sulle guardie, la mia risposta sarebbe ancora duplice: Damian Lillard, per le mortifere capacità balistiche, e James Harden, che è uno dei migliori giocatori di uno contro uno della storia.”

Leggi anche:

NBA, notte da record per quattro giocatori

NBA, Jayson Tatum vicino al recupero della condizione fisica

NBA, Joe Lacob sul futuro degli Warriors: “Vogliamo vincere”