NBA, LaMarcus Aldridge: “Ai Nets non per essere un All-Star”

LaMarcus Aldridge, nuovo acquisto dei Brooklyn Nets, non ha dubbi circa il ruolo che lo attende in un roster densamente gremito di fuoriclasse. L’ex giocatore di San Antonio, prossimo ormai ai 36 anni d’età, si adeguerà ai piani di coach Steve Nash senza particolari pretese, mettendo a disposizione del gruppo il proprio nutrito bagaglio esperienziale (15 anni nella lega).

Lo stesso Aldridge, pur vantando sette convocazioni All-Star e cinque onorificenze All-NBA, è ancora a caccia del suo primo titolo NBA. A giudicare dalla chiarezza della sua ultima intervista, rilasciata a Malika Andrews di ESPN, il texano ha già fissato un obiettivo preciso in vista dei Playoff:

“Non sono qui per essere un All-Star. Brooklyn è un roster di stelle assolute. Cercherò di portare il mio tasso tecnico, la mia esperienza e la mia affidabilità. I trascinatori ‘statistici’ di questa squadra sono altri ed io non sono più adatto per i grandi numeri. Ho 35 anni al momento e non posso contare alcun anello sulle mie dita. Voglio assolutamente vincere, senza pensare ai traguardi personali.”

Di seguito, le parole di Steve Nash, grande estimatore del nuovo arrivato:

“LaMarcus è un giocatore di grande spessore. Pur non essendo mai stato un atleta superlativo, ha sempre fatto la differenza grazie alla tecnica ed ai suoi straordinari fondamentali. Siccome la nostra impostazione offensiva non prevede densità in area, Aldridge sarà fondamentale nell’aprire il campo e prendere tiri da tre. Ha sempre giocato ottimamente in post, ma non ha mai tirato da tre con continuità importante sugli scarichi. Voglio che trovi il giusto compromesso tra le sue abitudini e la nostra visione della pallacanestro”.