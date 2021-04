NBA, Damian Lillard sulla corsa MVP: “Penso di meritarlo”

Damian Lillard è da anni una delle superstar più sottovalutate della lega. Con un’impressionante media annuale di 28.7 punti, 4.2 rimbalzi e 7.7 assist, il playmaker di Portland ha dimostrato infatti di essere uno dei giocatori più letali del panorama NBA.

Nonostante delle superlative prestazioni individuali, però, Lillard non ha mai ricevuto molta considerazione per il titolo di MVP, anche per le scarse possibilità di vittoria finale della sua squadra, eternamente destinata ad eliminazioni dai Playoff precoci. Indipendentemente da questo, lo #0 dei Blazers ha voluto ricordare a tutti le proprie qualità. Durante un’intervista a The Jalen & Jacoby Show, Lillard non ha avuto paura di esporre la sua tesi:

Credo di essere in cima [ai candidati per l’MVP]. Penso davvero di essere tra i candidati, e quando consideri il tipo di difesa per ogni giocatore… non credo che tutti guardino le partite, perché se lo facessero, vedrebbero come vengo difeso faccia-a-faccia, a tutto campo, raddoppiato a metà campo, intrappolato… molti giocatori non sono difesi nel mio stesso modo. […] Penso di meritarlo. È la verità.

Considerando l’incredibile lavoro svolto per la sua squadra, il titolo di MVP non potrebbe che essere meritato.

