NBA, Joe Lacob sul futuro degli Warriors: “Vogliamo vincere”

Il COVID-19 non ha di certo aiutato le imprese a realizzare profitti, e le franchigie NBA non sono state un’eccezione. Il calo vertiginoso degli ascolti TV, unito all’assenza di pubblico ed una generale riduzione di interesse da parte della popolazione ha infatti costretto diverse squadre a riconsiderare i propri piani, evitando la luxury tax quando possibile. Tuttavia, altre organizzazioni sembrano invece pronte a schiacciare l’accelleratore, come i Golden State Warriors, almeno secondo le parole del CEO Joe Lacob.

Come riportato da NBC Sports Bayarea, infatti, il piano della dirigenza Warriors sarebbe ancora quello di “vincere a qualsiasi costo“. Nonostante un anno “molto, molto difficile” a livello finanziario, Golden State ha infatti concluso una trade per fornire Kelly Oubre Jr. come rinforzo in attesa del ritorno di Klay Thompson, ad un prezzo però molto salato. Con un record di 26-28, gli Warriors continuano ad arrancare per raggiungere un posto Playoff, avendo allo stesso tempo la luxury tax più alta della lega.

Lacob ha quindi spiegato la situazione, ribadendo la volontà di competere:

Quello che la gente vuole sapere è se siamo pronti a vincere ad ogni costo. Nessuno vuole sentire quanti soldi stiamo guadagnando o perdendo. Le finanze sono qualcosa di cui dobbiamo preoccuparci noi [la dirigenza]. La verità è che vogliamo vincere. Abbiamo grandi risorse, è stato difficile, ma cercheremo di fare qualsiasi cosa per rimanere in alto ed essere la nostra versione migliore, sia nel business, sia sul campo.

In attesa del ritorno di Thompson, i tifosi di Golden State potranno quindi dormire sonni (relativamente) tranquilli.

Leggi anche:

NBA, Steve Kerr commenta l’entità dell’infortunio di Wiseman

Mercato NBA, i Pelicans firmano James Nunnally

NBA, Steph Curry diventa il miglior marcatore in maglia Warriors