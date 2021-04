Mercato NBA, i Pelicans firmano James Nunnally

Nella giornata di oggi i New Orleans Pelicans hanno annunciato due movimenti sul mercato. Da una parte hanno tagliato Will Magnay, cestista australiano con solo una presenza nella lega contro i Lakers lo scorso 23 marzo. Con lo spazio a roster creato hanno così offerto un two-way contract a James Nunnally, la cui firma è stata resa nota da Shams Charania, insider NBA per The Athletic e Stadium.

The New Orleans Pelicans plan to sign guard James Nunnally to a two-way contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. Nunnally has played parts of two NBA seasons with four teams. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 12, 2021

L’ultima presenza del trentenne Nunnally su un parquet risale allo scorso febbraio, quando è sceso in campo con la nazionale USA per le qualificazioni all’AmeriCup. Nella finestra riservata alle qualificazioni ha giocato due partite, con medie di 12.5 punti, 3.5 rimbalzi e un assist a partita in 23 minuti. La guardia ha già avuto esperienze in NBA con quattro squadre. I Pelicans saranno infatti la quinta compagine di cui indosserà la divisa dopo Hawks, Sixers, Wolves e Rockets. Le ultime partite risalgono alla stagione 2018-19, quando ha giocato 15 partite con sempre pochi minuti sul parquet.

Se in NBA Nunnally non è riuscito a togliersi molte soddisfazioni, lo stesso non si può dire delle sue esperienze internazionali, in particolare in Italia. Con la Sidigas Avellino infatti aveva vinto il premio di MVP nel 2015-16 con 18.4 punti e 4.2 rimbalzi di media. Le sue esperienze europee non si esauriscono però all’Italia, dove ha giocato anche dieci partite con l’Olimpia Milano, anzi. Nunnally ha anche giocato in Eurolega con la maglia dei turchi del Fenerbahçe, aiutando la squadra ad arrivare per due anni consecutivi alle Final Four e vincendola nel 2017.

Per i New Orleans Pelicans questa è l’ultima mossa di mercato in ordine temporale, dopo che già la scorsa settimana si erano mossi sul mercato firmando Isaiah Thomas con un contratto dalla durata di dieci giorni.

