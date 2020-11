Mercato NBA: Kelly Oubre Jr. costerà più di 80 milioni agli Warriors

Arrivato ad Oklahoma City all’interno della trade che ha portato Chris Paul ai Phoenix Suns, Kelly Oubre Jr. ha scelto la sua destinazione, i Golden State Warriors.

Oubre Jr. volerà quindi a San Francisco in cambio dell’ennesima scelta del primo round per OKC, in questo una scelta del 2021 protetta. Attraverso questo scambio, i Warriors già orfani di Klay Thompson prima dell’inizio della stagione, otterranno le prestazioni di un solido titolare.

Con i Suns, il giocatore ha avuto un media di quasi 19 punti, con 6 rimbalzi e 1.5 assist a partita durante la scorsa stagione, senza mai scendere oltre il 56% di percentuale di tiro dal campo. Kelly Oubre Jr. potrebbe trovare molto spazio in campo anche a causa del suddetto infortunio che ha colpito Thompson.

Il problema in questa trattativa, è la luxury tax della squadra allenata da Steve Kerr. Infatti nonostante il contratto da inglobare sia solo di 14.4 milioni di dollari, con i Warriors intenzionati ad utilizzare la trade exception da 17 per essa, il costo totale dell’operazione sarà molto più alto. Secondo le parole di Bobby Marks di ESPN, Golden State, prendendo il giocatore da OKC, alzerà la sua luxury tax da 66 a 134 milioni di dollari, pagando in totale circa 82.4 milioni di dollari per aggiungerlo al roster.

Golden State tax bill is currently $66M The addition of Kelly Oubre would see it increase to $134M $14.4M of Oubre + $68M in taxes= $82.4M — Bobby Marks (@BobbyMarks42) November 19, 2020

Marks ha però fatto notare, che molto probabilmente, i Warriors riceveranno una sorta di aiuto economico dall’NBA, dovuto al calo di guadagni che colpirà la lega nel prossimo anno. La luxury tax del team comunque, non dovrebbe scendere oltre i 100 milioni in ogni caso.

Nel frattempo gli Oklahoma City Thunder si sfregano le mani, contando l’incredibile bottino di prime scelte che hanno ottenuto nelle scorse giornate, pronti a rifondare la squadra attraverso la linea verde.

Leggi Anche

Mercato NBA, i Phoenix Suns declinano la team options su Frank Kaminsky

NBA, New York Knicks con 40 milioni di spazio salariale: puntano Hayward e Westbrook

NBA, svelata la nuova City Edition dei Denver Nuggets