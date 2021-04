NBA, Jamal Crawford racconta l’allenamento di Jimmy Butler con il Rolex

Ai tempi dei Minnesota Timberwolves, Jimmy Butler era chiaramente arrivato al culmine della sopportazione dei suoi compagni di squadra. Da ormai diversi anni si vocifera di un ‘leggendario’ allenamento effettuato dal nativo di Houston quando era in totale rotta con l’ambiente e le altre stelle della squadra – Karl-Anthony Towns e Andrew Wiggins – accusate di essere troppo soft dal giocatore.

Ebbene, Jamal Crawford – il quale ha giocato insieme a Butler in quel di Minnesota – a “Club Shay Shay”, podcast condotto da Shannon Sharpe, ha ricordato alcune fasi di uno degli ultimi allenamenti di Jimmy prima del suo addio alla città. È giusto sottolineare come arrivò in ritardo alla training session, scese in campo con le riserve – portandole a vincere sui titolari – fece un po’ di trash talking e poi se ne andò anzitempo:

“Ragazzi. Quel giorno Jimmy mi chiamo e mi disse ‘Maaaaaan… se tu ci fossi stato all’allenamento di oggi, avresti visto qualcosa di interessante!’. Vi dirò la parte più bella di questo allenamento. Non ricordo se Jimmy abbia già detto questa cosa in passato. Ma in quell’allenamento giocò con il suo Rolex al polso. Aveva il suo orologio al polso. E dominò contro tutti.”

Effettivamente, l’aneddoto combacia rispetto a quanto rilasciato dallo stesso Butler solo qualche tempo fa:

“Il dettaglio più interessante di tutta quella vicenda e che nessuno conosce è questo: in quella partita di allenamento ho tirato solo una volta. Oh, stavo dominando contro tutti, ma ho tirato la palla solo una volta. Ho distribuito assist, lottato, rubato palloni, fatto stoppate… ma ho tirato solo una volta.”

Il resto, poi, è storia.

