NBA Twitter Trend Topic: Week 16

Come ogni sabato, nuovo appuntamento con NBA Trend Topic la rassegna social che vi accompagna in un viaggio nella community #NBATwitter seguendo hashtag di tendenza.

Quando incontri il tuo idolo. L’entusiasmo del Gallo quando in cuffia sente Vince Carter è travolgente.

😱😂 When you meet your idol! pic.twitter.com/OQ0B3UVhdl

Da fine gennaio i Mavs hanno istituito un premio interno per il miglior difensore di una data partita. Il riconoscimento, una cintura dei pesi massimi, viene attribuito solo in caso di vittoria. Dopo il successo sui Jazz in settimana, è toccato a Nicolò Melli.

We told y’all you weren’t ready for this Melli. #MFFL pic.twitter.com/SAkxDTZN5X

6-7 da tre contro New Orleans per Trae Young e terzo quarto da record targato Hawks. Il back-to back di Memphis non è andato altrettanto bene, ma il messaggio rimane valido: “Un leone non perde il sonno per le opinioni del gregge.”

“A Lion never loses sleep over the opinions of sheep” #WeMove pic.twitter.com/jz0pRWoJp4

Il ritiro di Rick Welts scalda i cuori di due ex Warriors. Shaun Livingston e Zaza Pachulia salutano così il dirigente dimissionario di Golden State.

Mixed emotions about this but I’ll say how honored and privileged I feel to be working with and learning from @RickWelts . Amazing human being, true professional and exceptional leader. Congrats on retirement and THANK YOU for everything Rick. https://t.co/wJvhIlPOil

Mo Harkless con il punto esclamativo della settimana.

you can *always* judge how nasty a dunk was based on the other team’s bench reaction.

if they flinch like this, it’s at least an 8.5. pic.twitter.com/9YSJbnxEs2

