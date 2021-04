Jake Paul e l’NFT del KO di Nate Robinson a 10 milioni di dollari

Il mondo della Digital Art sta ormai prendendo piede negli Stati Uniti. I Non-fungible token rappresentano un mercato potenzialmente ampio, ma ancora dai limiti sconosciuti. Nel frattempo, c’è chi si sta buttando senza ritegno all’interno di questa nuova branchia del digitale. Jake Paul, influencer americano, ha deciso di buttarsi a capofitto in questo nuovo trend mettendo in vendita l’NFT video del KO di Nate Robinson avvenuto durante lo scorso novembre.

Paul ha avviato un’asta attraverso la piattaforma Triller, in cui verrà venduto anche il primo NFT “Future” offerto al pubblico: colui che si aggiudicherà l’asta, avrà la proprietà degli ultimi 30 secondi anche del prossimo incontro tra Jake Paul e Ben Askren, protagonista dell’evento Triller Fight Club in programma il 17 aprile. L’asta, infatti, chiuderà proprio pochi istanti dopo il termine del match.

Jake Paul’s knockout of Nate Robinson is being sold as an NFT for $10M, per @TMZ_Sports

Wild. 😳 pic.twitter.com/IlupQImGtN

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 10, 2021