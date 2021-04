NBA, Gary Payton II si presenta ai Golden State Warriors

Gary Payton II è la novità in casa Golden State Warriors. Il figlio dell’ex play dei Seattle SuperSonics si è unito ai californiani solo qualche giorno fa dopo aver firmato un decadale. Per l’ex giocatore di Washington è in arrivo l’esordio in programma questa notte (ore 4.00 italiane) proprio contro i capitolini. Il nuovo arrivo ha suscitato l’interesse anche di Steve Kerr. Quest’ultimo ha parlato con i media dopo gli allenamenti di ieri per sottolineare il possibile apporto di Payton II alla squadra:

“Non l’ho visto molto in queste settimane, ma i nostri scout hanno condiviso i loro pensieri con me. I nostri allenatori in G League si sono scontrati con lui ad Orlando, quindi so che è un grande difensore, intelligente, duro. Come franchigia, lo abbiamo tenuto d’occhio negli ultimi due anni. Quindi è una grande opportunità per lui ed è una grande opportunità per noi. Spero di vederlo giocare. Vedremo come andrà a finire.”

Successivamente sono arrivate le parole anche del diretto interessato:

“Non è un segreto quello che sarà il mio ruolo qui. Sono arrivato per difendere sul miglior giocatore della squadra avversaria. Sono pronto. E farò quello che posso anche sul lato offensivo, muovendomi senza palla per creare un po’ di gioco. Cercherò di essere aggressivo, sempre. Voglio solo aiutare i miei compagni.”

Undrafted nel 2016, il nuovo giocatore degli Warriors torna così nella lega dopo qualche tempo d’assenza. Il terzino 28enne ha già vestito diverse maglie di alcune franchigie NBA: Bucks, Lakers e Wizards, dove, in 61 partite totali, ha registrato 3.5 punti di media e 2.3 rimbalzi. Più di recente, Payton II ha preso parte alla bolla della G League con i 905 Raptors, dove ha vinto il titolo di miglior difensore, anche grazie ad una media impressionante di 2.5 palle rubate ad allacciata di scarpe. A tutto ciò si aggiungono 10.8 punti, 5.6 rimbalzi e 2.6 assist in media in 13 partite.

