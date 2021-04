NBA: i Kings aprono ai bitcoin per il pagamento degli stipendi

I Sacramento Kings continuano a cavalcare l’onda delle cryptovalute. Dopo essere stata, lo scorso anno, la prima franchigia a lanciare un’app basata su blockchain per partecipare ad aste di oggettistica sportiva, i Kings hanno deciso di dare la possibilità ai propri dipendenti (giocatori compresi) di essere pagati in bitcoin. La notizia circolava da settimane sul web ma è stata ufficializzata solo ieri dal proprietario Vivek Ranadive.

Secondo Coindesk, questa mossa renderà i Kings la prima grande franchigia sportiva a lanciare un’opzione simile di pagamento.

Come detto in apertura, il rapporto tra la franchigia californiana e i bitcoin però non è recente. Già nel 2014 infatti, Ranadive aveva già deciso di accettare il pagamento in bitcoin per l’acquisto di biglietti o di merchandising all’interno dell’arena. Una mossa questa, che è stata “copiata” da Mark Cuban e dai Dallas Mavericks. Anche i texani infatti, a partire dallo scorso marzo, hanno annunciato che accetteranno i Dogecoin come pagamento per biglietti e prodotti ufficiali della franchigia.

Leggi anche:

Risultati NBA: Dallas ferma Utah, Phoenix vince ancora. 40 di Irving contro New York

Baylor si aggiudica il titolo NCAA per la prima volta nella storia

NBA, altro infortunio per James Harden: out dopo 4 minuti contro i Knicks