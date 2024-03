NBA, lussazione alla spalla per Kevin Huerter: out a tempo indeterminato

Non ci sono notizie confortanti per i Sacramento Kings dopo la risonanza magnetica a cui si è sottoposto Kevin Huerter in seguito all’infortunio riportato nella gara poi vinta all’overtime contro i Memphis Grizzlies di lunedì notte.

Il giocatore ex Hawks ha subito una lussazione alla spalla sinistra e la lesione del cercine glenoideo dopo uno scontro sotto canestro con Desmond Bane nei primi istanti di partita. Huerter ha abbandonato subito il parquet del Golden1Center senza mai farvi più ritorno.

Al momento non c’è una data certa per il rientro di Huerter e difatti il giocatore starà fuori dai parquet NBA a tempo indeterminato. I Kings si augurano che il loro numero 9 rientri quantomeno per la postseason ma le possibilità di rivedere Huerter in campo già in questa stagione sono molto basse.

Difatti Ja Morant ha subito lo stesso infortunio ad inizio gennaio e rientrerà solamente per la prossima regular season. In questa stagione Huerter è sceso in campo in 64 partite (di cui 59 da titolare) registrando medie di 10.2 punti, 3.5 rimbalzi e 2.6 assist con il 36.1% da dietro la linea dei tre punti (rispetto al 40.2% della passata stagione).

Attualmente i Sacramento Kings occupano l’ottavo posto della Western Conference con il record di 40-29 e stanno lottando per conquistare il pass per i Playoff senza passare dai Play-In.

