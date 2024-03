Risultati NBA, Sacramento KO a Washington

Doppio smacco per i Sacramento Kings. Non solo la sconfitta – alquanto scottante – contro uno dei fanalini di coda della NBA. Ma anche il ko di uno dei giocatori più importanti per le rotazioni di coach Mike Brown. La gita alla capitale degli Stati Uniti per i Re si trasforma in un incubo. Il 109-102 con cui i Washington Wizards hanno regolato Domantas Sabonis è indice ed emblema di una stagione altalenante per i californiani. Cui si aggiunge la notizia dell’infortunio a Kevin Huerter, che non sembra essere una bazzecola.

I 39 punti della coppia Fox-Sabonis sono troppo pochi, e non bastano nemmeno i 20 di Malik Monk dalla panchina. Dopo due vittorie consecutive, altra battuta di arresto per i Kings che siedono all’ottavo posto della Western Conference e si devono guardare alle spalle dalla rimonta di Lakers e Warriors. Senza Huerter, che dopo soli due minuti di partita ha subito un infortunio alla spalla. La risonanza magnetica ha rivelato una lussazione della spalla e una lacerazione labrale del muscolo. A rivelarlo è la stessa franchigia, secondo cui le opzioni di trattamento sono ancora in fase di valutazione.

Rimane altamente improbabile che Huerter torni in tempo per l’inizio dei Playoff, o in generale per questa stagione. Le riparazioni non chirurgiche per questo tipo di infortunio richiedono lunghi tempi di recupero. Un’operazione, invece, toglierebbe ogni dubbio riguardo alle disponibilità future. Vale a dire, appuntamento all’anno prossimo: Ja Morant docet. Al posto di Huerter nel quintetto titolare ha giocato Keon Ellis, ma ovviamente chi gioverà del maggiore aumento di minutaggio sarà Malik Monk. Dalla parte di Washington, serata ottima per Kyle Kuzma. Suoi i 31 punti, 6 rimbalzi e 5 assist che hanno permesso alla squadra capitolina di strappare una vittoria sulla carta insperata.

