Baylor si aggiudica il titolo NCAA per la prima volta nella storia

Un successo inaspettato per la squadra di Baylor, che nella notte ha vinto il titolo nazionale NCAA per 86-70, battendo Gonzaga – imbattuta dall’inizio della stagione e con i favori dei pronostici dalla sua parte. La strada che ha portato Baylor a vincere è una di quelle che vengono raccontate e le cui narrative sanno emozionare ed esaltare il pubblico americano e non.

Baylor è entrata inoltre a far parte di un terzetto di squadre, celebri per aver vinto il titolo senza avere in roster nessun giocatore selezionato per i McDonald’s All-Americans. Il merito del successo va a tutti, lo staff, l’allenatore e i giocatori che hanno portato la squadra a dominare le Final Four, rimanendo in svantaggio per soli 63 secondi totali nelle ultime due partite.

Spaventoso è stato l’apporto di Jared Butler, MVP delle Final Four con 22 punti e 7 assist: una prestazione che non si vedeva dai tempi di Carmelo Anthony, nel lontano 2003. Così come quello dell’allenatore Drew Scott, capace di prendere una squadra senza blasone e gloria, e portarla a vincere 16 incontri su 18 nel torneo NCAA. Prima di Scott, Baylor aveva vinto solo 3 partite in 65 anni di storia.

L’impresa compiuta da Baylor ha interessato tantissimi giocatori NBA, che hanno seguito dal vivo e da casa la partita, manifestando i loro pensieri attraverso Twitter.

Baylor ain’t having that shit tonight … just gotta finish it — Damian Lillard (@Dame_Lillard) April 6, 2021

Too many mismatches #BaylorLikeThat — Lonzo Ball (@ZO2_) April 6, 2021

Highlights Baylor-Gonzaga 86-70

