NBA, altro infortunio per James Harden: out dopo 4 minuti contro i Knicks

James Harden nella notte ha potuto giocare solamente 4 minuti nel derby vinto dai suoi Brooklyn Nets contro i Knicks; il motivo della sostituzione è lo stesso che lo aveva tenuto fuori nelle ultime due partite, ossia un indurimento muscolare alla parte posteriore della coscia destra.

Il Barba ha sentito il fastidio al muscolo già nei primi tentativi di penetrazione e dribbling, con coach Steve Nash che lo ha presto richiamato in panchina e mandato negli spogliatoi per evitare guai peggiori. L’organizzazione dei Nets ha specificato che il cambio non è avvenuto per qualche restrizione a livello di minutaggio, ma che Harden è stato sottoposto ad un fulmineo controllo medico.

James Harden is out for the remainder of the game with right hamstring tightness. — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 5, 2021

Sarà proprio lo staff medico a decidere come trattare il problema muscolare del numero 13. Nel frattempo, i suoi Nets sono riusciti comunque a vincere il derby contro i Knicks, seppur solamente di misura, con il risultato finale di 114-112 grazie a uno straordinario Kyrie Irving, autore di 40 punti.

A fine partita, coach Nash ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti lo stato di Harden, in piena corsa per la vittoria del premio MVP.

“Non si tratta di minutaggio, non vogliamo privarci di una nostra stella senza motivo: speriamo che le cose vadano bene e che potremmo usufruire presto delle prestazione di James, anche in brevi periodi. Fortunatamente non sembrano esserci problemi strutturali, o lesioni al muscolo.” “Mi affido totalmente allo staff medico, che mi dirà come e quando far tornare Harden in campo.”

