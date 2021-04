Mercato NBA, i Detroit Pistons confermano Tyler Cook fino a fine stagione

I Detroit Pistons hanno deciso di prolungare il contratto di Tyler Cook fino al termine della stagione. Per l’ala si tratta di una buona opportunità per mettersi ulteriormente in mostra.

L’ala 23enne in questa stagione aveva già tentato una prima esperienza NBA con i Brooklyn Nets, salvo poi essere tagliato. Con la fine dell’esperienza di Griffin a Detroit, però, per il giocatore si era aperta l’opportunità con la maglia di Detroit. La franchigia di Motor City, infatti, doveva sopperire alle partenze nello spot di ali e, complice anche la situazione di classifica che non lasciava spazio ad ambizioni, la dirigenza aveva voluto dar fiducia a Cook.

Il giocatore dalla fine di febbraio ha potuto disputare dieci gare coi Pistons, mantenendo una media di 3.7 punti e 3.0 rimbalzi in 13 minuti di gioco a sera. Tanto è bastato per ottenere la fiducia di staff e allenatore fino alla fine della stagione.

La stagione dei Pistons comunque pare essere già determinata. La franchigia infatti è ultima nella Eastern Conference e sta ‘lottando’ con Rockets e Minnesota per le posizioni di rincalzo che possono valere una prima scelta sfiziosa al Draft 2021.

