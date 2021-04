NBA, Wizards, niente tifosi per le rimanenti partite casalinghe di regular season?

Più passano i giorni e più si restringe la finestra per vedere alcuni tifosi sugli spalti della Capital One Arena di Washington. Secondo quanto riferito dal Washington Post, per la deroga che consentirebbe di aprire l’impianto al pubblico fino al 10% della capienza standard la squadra attende ancora la decisione della sindaca e non è chiaro con quali tempi tecnici arriverà il pronunciamento definitivo. La stagione regolare degli Wizards si chiuderà tra meno di 50 giorni, il 16 maggio prossimo.

Ted Leonsis, CEO di Monumental Sports & Entertainment (la company che detiene le quote di maggioranza degli Wizards), ha espresso in un tweet tutta la propria amarezza per lo stallo creatosi:

“Tutti noi abbiamo siamo delusi dalla mancata concessione della deroga da parte della città che consentirebbe ai tifosi di assistere alle partite in questa stagione. Il nostro staff ha lavorato senza sosta per apportare migliorie all’infrastruttura e mettere a punto protocollo di salute e sicurezza a protezione di tifosi e addetti ai lavori.”

A oggi gli Wizards sono una delle otto squadre NBA a non aver ancora aperto le porte ai tifosi. Da metà aprile si attende il via libera da parte delle due di Los Angeles – Lakers a partire dal 15, Clippers dal giorno 18.

