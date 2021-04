Mercato NBA, McLemore firma con i Los Angeles Lakers

I Los Angeles Lakers hanno deciso di rinforzare la propria batteria di tiratori e hanno ingaggiato la guardia free agent Ben McLemore. Gli Houston Rockets avevano tagliato il giocatore pochi giorni fa. I gialloviola hanno battuto la concorrenza delle altre contender, tra cui i Milwaukee Bucks. Shams Charania di The Athletic ha riportato la notizia, che è stata confermata dal CEO di Klutch Sports Rich Paul. Paul è agente anche di LeBron James e Anthony Davis.

McLemore gives the Lakers additional three-point shooting and wing depth with opportunity to compete for a title. The sharpshooter had a host of interested contenders, including the Milwaukee Bucks. https://t.co/LIwhQi45a4 — Shams Charania (@ShamsCharania) April 6, 2021

Ben McLemore's contract with the Lakers is for the remainder of the season, Klutch Sports CEO Rich Paul tells @TheAthletic @Stadium. https://t.co/LIwhQi45a4 — Shams Charania (@ShamsCharania) April 6, 2021

Con questa mossa, i Los Angeles Lakers si assicurano un altro buon tiratore da tre punti in uscita dalla panchina. In questa stagione, McLemore ha viaggiato con 7.4 punti, 2.1 rimbalzi e 0.9 assist di media ad allacciata di scarpe. In totale ha giocato 34 partite con Houston, tirando con il 33% dall’arco. Durante la sua carriera, ha tirato con il 36.3% dall’arco, con il 41.7% dal campo e con il 77.6% ai liberi.

McLemore fu selezionato al Draft NBA del 2013, con la settima scelta assoluta. Esordì con la canotta dei Sacramento Kings. In seguito giocò una stagione con i Memphis Grizzlies e poi approdò agli Houston Rockets. Ora, ai Los Angeles Lakers, potrà inseguire il sogno di diventare campione NBA.

Leggi anche:

NBA, Isaiah Thomas: “Sono pronto fisicamente e mentalmente”

NBA, Deni Avdija: “Cerco in ogni modo di aiutare la squadra“