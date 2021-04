NBA, Harden starà fuori per infortunio, ma Brooklyn recupera Durant

Niente da fare per James Harden, il quale nella scorsa notte ha dovuto dare forfait dopo soli 4 minuti di gioco nel derby contro i New York Knicks a causa di un problema al muscolo posteriore della coscia destra. Secondo quanto riporta Shams Charania, il Barba dovrà rimanere ai box per almeno una decina di giorni, quindi verrà rivalutato dallo staff medico dei Brooklyn Nets per capire se sarà in grado di fare il suo rientro in campo o se sarà necessario attendere ulteriormente.

Nets‘ James Harden will be re-evaluated in 10 days with right hamstring strain. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 6, 2021

Harden aveva saltato le due partite precedenti ai Knicks per l’indurimento dello stesso muscolo, problema che sperava – sbagliando – di essersi già lasciato alle spalle. Se da una parte Brooklyn deve incassare lo stop di una delle sue stelle più luminose, dall’altra coach Steve Nash può sorridere per il rientro alle operazioni di Kevin Durant. Dopo quasi due mesi di stop, Durantola tornerà a disposizione della squadra nel match in programma mercoledì notte contro i New Orleans Pelicans.

Brooklyn Nets star Kevin Durant is expected to return Wednesday vs. New Orleans after missing nearly two months with hamstring strain. He is listed probable to play. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 6, 2021

