NBA, Chris Paul, contro Houston la 500ª partita in doppia cifra alla voce assist

Chris Paul non smette di collezionare record. Dopo aver raggiunto quota 10.000 assist nella partita contro i Los Angeles Lakers a fine marzo, il play dei Suns ha raggiunto un nuovo traguardo. Con gli 11 passaggi vincenti mandati a referto contro i Rockets – sua ex squadra – le partite in carriera con almeno 10 assist sono diventate infatti 500.

Come ricorda ESPN, Chris Paul è il quinto giocatore nella storia NBA a raggiungere tale cifra e siede al tavolo con quattro Hall of Famer: John Stockton, Magic Johnson, Jason Kidd e Steve Nash.

After tonight, Chris Paul is the 5th player in NBA history with 500 career 10-assist games joining John Stockton, Magic Johnson, Jason Kidd and Steve Nash pic.twitter.com/b8f0DVbWIV — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 6, 2021

