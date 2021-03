Mercato NBA, Blake Griffin ottiene il buyout dai Pistons

Dallo scorso 15 febbraio, Blake Griffin è stato messo fuori squadra dai Detroit Pistons, disposti a trovare la soluzione migliore per la loro franchigia e per il giocatore.

Da poche ore è arrivata la conferma – riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN- che i Pistons e Griffin hanno raggiunto l’accordo per il buyout. Questo permetterà al giocatore di diventare free agent e trovarsi una nuova squadra per il resto della stagione.

Griffin has interest from many of the NBA’s top playoff contenders and is expected to make a decision on his next team after conversations with prospective teams in the near future, sources said. https://t.co/8Qpbbp4ggE

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 5, 2021