NBA, le principali reazioni del mondo NBA alla vittoria di Gonzaga

Diversi giocatori NBA, tra cui Kevin Love e Trae Young, hanno commentato il finale thriller tra gli UCLA Bruins e i Gonzaga Bulldogs nelle Final Four del torneo NCAA. Lo scontro tra i superfavoriti Zags e UCLA, vera sorpresa del torneo, verrà ricordato come uno dei più avvincenti di sempre nella storia del college basketball.

La sfida si è risolta soltanto all’overtime. Infatti quando mancavano appena 3.3 secondi al suono della sirena, la star di Gonzaga Jalen Suggs ha deciso la partita con una tripla da distanza siderale. Alcuni giocatori NBA non sono rimasti indifferenti al finale avvincente.

Ecco una raccolta delle principali reazioni social:

LeBron James

La star dei Los Angeles Lakers ha gradito particolarmente questa sfida.

One of the best games I’ve seen in a very long time!!

Trae Young

Anche il playmaker degli Atlanta Hawks è rimasto colpito dal finale.

Tra gli altri, diversi giocatori usciti da UCLA, come Kevin Love e Zach LaVine, hanno espresso le proprie considerazioni:

Can’t imagine what that locker room must be like for those guys after the loss but UCLA and their entire program should be incredibly proud.

— Kevin Love (@kevinlove) April 4, 2021