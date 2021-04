NBA, Nicolò Melli parte in quintetto con Dallas nella vittoria su Washington

Senza Kristaps Porzingis, Maxi Kleber e Josh Richardson, i Dallas Mavericks sono comunque riusciti a portare a casa un’altra vittoria. Luka Doncic ha guidato i suoi con 26 punti in quel di Washington, regolando gli avversari con il risultato finale di 109-87. L’altra notizia è che Nicolò Melli è partito dal quintetto. L’italiano ha chiuso con 10 punti, otto rimbalzi e tre assist in 28 minuti di permanenza sul parquet.

Rick Carlisle, tornato sulla panchina di Dallas dopo il test ‘falso-positivo’ che lo aveva costretto a saltare la partita contro New York, ha commentato in questo modo la prestazione dei suoi ragazzi:

“Questa squadra ha mostrato di cosa è capace. Ieri ha tenuto New York a 86 punti e stasera hanno tenuto Washington a 87 punti. Non mi interessa se Beal e Hachimura erano fuori o meno, i capitolini possono comunque segnare senza di loro. E poi avevano Russell Westbrook che sta viaggiando con una tripla doppia di media.”

Ancora una volta, Doncic è stato il leader scorer dei suoi: nella notte ha firmato la sua 34esima partita della stagione con almeno 20 punti, cinque rimbalzi e cinque assist con 26 punti, otto rimbalzi e sei assist. Dallas dal canto suo ha concluso il suo periodo di trasferte con un perfetto 4-0, rafforzando il 7° posto nella Western Conference con un record di 27-21.

Melli ha quindi parlato di com’è giocare accanto allo sloveno:

“È molto più facile giocare con lui che contro di lui. Devi solo essere nel posto giusto al momento giusto e ti trova.”

Sei giocatori in totale hanno segnato 10 o più punti per i texani, incluso Boban Marjanovic – 15 punti e 12 rimbalzi. Lui e Doncic hanno segnato i primi 14 punti della squadra, portandosi in vantaggio per 24-19 dopo un quarto.

