NBA, Joel Embiid commenta il suo ritorno contro i T-Wolves

Finalmente i Philadelphia 76ers hanno rivisto la loro stella Joel Embiid in campo. Sembra passata un’eternità da quando il giocatore si è accasciato al suolo, sul terreno di gioco della Capital One Arena dei Washington Wizards, lo scorso mese.

Embiid è riuscito a superare un infortunio più grave del previsto e che lo avrebbe potuto tenere fuori per l’intera stagione. Il giocatore ha saltato invece solamente 10 partite nelle ultime tre settimane. Nonostante l’assenza di quello che è il perno per i Sixers, la squadra ha raccolto 7 vittorie e 3 sconfitte. E con il successo di stanotte, è risalita al primo posto nella Eastern Conference.

“Quando mi sono fatto male, ed ero steso sul campo a Washington, onestamente ho pensato che sarebbe finito tutto in quel momento. Pensavo che la stagione sarebbe finita così. Il dolore che sentivo, il male che faceva al mio corpo, sapevo che qualcosa di peggiore sarebbe arrivato con i controlli.”

“Ho pianto, continuavo a chiedermi perché cose del genere capitano sempre a me. Proprio quanto tutto sembrava andare per il meglio, per la squadra e per me, qualcos’altro era dietro l’angolo, pronto per arrivare.”