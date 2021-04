NBA, Isaiah Thomas indosserà il 24 per Kobe Bryant

Dopo il suo ritorno in lega. Isaiah Thomas ha finalmente scelto il suo numero di maglia. IT ha firmato un contratto da 10 giorni con i New Orleans Pelicans e ha rivelato che indosserà la maglia numero 24 in onore di Kobe Bryant. La notizia è arrivata tramite l’account ufficiale Twitter del giocatore, in risposta all’annuncio di NOLA riguardo la casacca del nuovo play.

Thomas, lo ricordiamo, ha cambiato molti numeri di maglia nel corso della sua carriera NBA, a cominciare dal 22 indossato a Sacramento, passando per il 2, il 4, il 7 e poi lo zero.

Il playmaker sarà disponibile dalla partita di stanotte in cui i Pelicans affronteranno gli Houston Rockets. La franchigia di New Orleans è in un periodo parecchio delicato in cui deve fare a meno delle sue principali star, considerate le assenze di Zion Williamson, Brandon Ingram e Lonzo Ball.

Tenuto conto dell’infortunio ad un’altra guardia, Josh Hart, Isaiah Thomas potrebbe trovare velocemente spazio in campo e convincere la squadra a rinnovargli il contratto. Il giocatore non mette piede in un campo NBA dall’annata precedente quando ha vestito la maglia dei Washington Wizards: in quella stagione Thomas ha mantenuto una media da 12.2 punti e 3.7 assist a partita.

