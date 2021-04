NBA, Julius Randle sul derby di New York contro i Nets: “Noi abbiamo i Big 15”

I New York Knicks occupano attualmente il settimo posto della Eastern Conference, con un record di 25-25. Durante questa stagione hanno compiuto significativi miglioramenti rispetto alle scorse e sono una squadra comunque temibile da affrontare. Nella notte tra lunedì e martedì giocheranno il “derby” contro i Brooklyn Nets, primi ad Est. Qualora dovesse rientrare dall’infortunio Kevin Durant, i Knicks saranno costretti ad affrontare i Nets con i Big-3 al completo.

Tuttavia, questa ipotesi non sembra spaventare la squadra della Grande Mela. A questo proposito, si sono espressi a “Knicks Videos” Reggie Bullock e Julius Randle, quest’ultima una delle principali rivelazioni di questa stagione. Alla domanda riguardante i Big 3 dei Nets, Bullock ha così risposto:

Randle ha in seguito corretto il compagno:

A questo punto Bullock ha proseguito il discorso:

“Noi non siamo preoccupati dai Big 3. Dobbiamo pensare solamente a giocare come siamo in grado di fare ed essere concentrati sulla partita. Noi pensiamo solamente alla nostra squadra e agli schemi di gioco che il nostro allenatore elabora. Siamo concentrati esclusivamente sui Knicks.”

Reggie Bullock says the Knicks won't be fazed by facing the Nets' Big 3:

"We got a Big 5" pic.twitter.com/XmCVmWTb5r

— Knicks Videos (@sny_knicks) April 4, 2021