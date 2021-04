Risultati NBA: Milwaukee senza Giannis la spunta all’ultimo respiro, pioggia di triple per i Jazz

(25-25) New York Knicks 125 – 81 Detroit Pistons (14-35)

Il nostro recap pasquale debutta in una delle vittorie più larghe – spoiler: ma non la più larga – della notte NBA: siamo alla Little Caesars Arena di Detroit, dove i padroni di casa vengono surclassati dal primo all’ultimo minuto dai ragazzi di coach Thibodeau.

L’inizio è davvero da brividi: il primo quarto termina 41-15 per gli ospiti, che gettano delle solide basi per il loro successo con il più ampio margine dal 1996 ad oggi.

Tuttavia, i primi dodici minuti trascorsi vagando senza meta per il campo non sembrano bastare per gettare nello sconforto la squadra di coach Casey, che nel secondo periodo cerca di rialzare la testa ricucendo – ma solo parzialmente – sul 60-41 prima dell’intervallo lungo.

Nonostante la timida rimonta, la gara appare però ben indirizzata in favore degli ospiti, che nel secondo periodo legittimano la loro leadership incrementando ulteriormente un vantaggio a dir poco imbarazzante per i ragazzi della Motown.

29 punti e 8 rimbalzi per Julius Randle, coadiuvato per l’occasione dai 22 punti di Reggie Bullock; dall’altra parte, l’unico a salvare la faccia è Jerami Grant con i suoi 16 punti.

(17-32) Cleveland Cavaliers 101 – 115 Miami Heat (26-24)

Successo casalingo tutto sommato agevole per gli Heat, che tra le mura amiche dell’AmericanAirlines Arena superano senza troppi affanni la resistenza dei Cavs.

I padroni di casa si rivelano padroni anche del risultato già dalle prime battute di un match mai realmente in discussione, che vede la truppa di coach Spoelstra volare sul +9 già al termine del primo quarto (27-36).

Prima del break di metà gara Miami riesce a racimolare altri 4 punti di scarto utili ad affrontare nel migliore dei modi un secondo tempo che, purtroppo per gli amanti delle sorprese, non prevede troppi sussulti in casa Cavs.

Successo numero 26 in stagione per i ragazzi di South Beach, che per l’occasione ringraziano i 18 punti a testa di Bam Adebayo e Duncan Robinson. Ai Cavs non bastano invece i 26 di un ottimo Collin Sexton e la doppia doppia essenziale di Kevin Love, che chiude con 10 punti e altrettanti assist.

(27-21) Dallas Mavericks 109 – 87 Washington Wizards (17-31)

Nella trasferta della Capitale è il solito Luka Doncic a fare la differenza tra i Mavs di coach Carlisle e i padroni di casa dei Wizards, che in assenza di Bradley Beal cercano di appigliarsi a un Russell Westbrook da 26 punti, 14 rimbalzi e 5 assist, ma senza troppo successo.

Il risultato, infatti, sorride agli ospiti già dalla prima palla a due, con Doncic e compagni che al termine della prima frazione possono contare su 5 punti in più rispetto alla concorrenza (24-19). Nonostante l’importante differenza in termini di record, la prima metà di gara si rivela però tutto sommato equilibrata: all’intervallo lungo le due squadre vanno infatti a riposo sul 52-47.

Al ritorno in campo, Dallas fatica più del previsto a prendere il largo, ma nell’ultimo periodo la resistenza dei padroni di casa crolla una volta per tutte consentendo agli ospiti di festeggiare una meritata vittoria esterna.

Come per Westbrook, 26 punti – conditi da 8 rimbalzi e 6 assist – anche per Doncic, che in assenza di Porzingis sfrutta al massimo il contributo di un sorprendente Boban Marjanovic da 15 punti e 12 rimbalzi.