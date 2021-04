NBA, Jrue Holiday firma il rinnovo al massimo salariale con Milwaukee

Secondo quanto riportato da Shams Charania, Jrue Holiday ha firmato un’estensione contrattuale con i Milwaukee Bucks per i prossimi quattro anni a 160 milioni di dollari. L’ex giocatore dei Pelicans conferma – sulla carta – la sua voglia di rimanere ai Bucks assieme a Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton.

Milwaukee star guard Jrue Holiday and the Bucks have agreed to a four-year maximum contract extension worth up to $160 million, his agent Jason Glushon of @GlushonSM told @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 4, 2021

La guardia è arrivata in Wisconsin lo scorso novembre, dopo essere stato coinvolto in una trade che ha portato George Hill ed Eric Bledsoe lontano da Milwaukee. Dopo un inizio di stagione positivo, Jrue ha dovuto saltare diverse partite causa Covid-19. Holiday è stato protagonista assoluto della vittoria dei Bucks nella notte contro i Sacramento Kings per 129 a 128 grazie ad una produzione di 33 punti, sette rimbalzi e 11 assist.

In questa stagione il giocatore sta viaggiando con una media di 17.0 punti, 4.6 rimbalzi, 5.4 assist ad allacciata di scarpe. È inoltre il secondo miglior giocatore della NBA per palle rubate a partita, ben 1.8. Questo rinnovo può dare una grande spinta emotiva ai Bucks per essere più competitivi nei prossimi Playoff.

