NBA, Dwane Casey commenta la situazione di Detroit

Stagione difficile per i Detroit Pistons i quali devono fare i conti con una ricostruzione piuttosto difficile. Dopo essersi liberati di Blake Griffin solo qualche settimana fa, la compagine del Michigan ha perso forse la sua unica stella in roster – considerando Jerami Grant una bella scoperta.

Dwane Casey – capo allenatore di Detroit – ha però ammesso di essere soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi giocatori in campo. Questo sentimento è esploso dopo la partita nella scorsa notte contro i New York Knicks. La franchigia di New York ha battuto nettamente i Pistons per 125-81.

Dwane Casey ha voluto richiamare i suoi anche in vista del finale di regular season che dovrà essere vissuta in maniera particolarmente spensierata:

“Oggi non siamo riusciti a fare niente. La loro fisicità ci ha distrutto. Dobbiamo capire chi vogliamo essere. Noi vogliamo essere una squadra. Devo allenare meglio anch’io, contro i Knicks non abbiamo giocato l’un con l’altro. Mi prendo la mia responsabilità, essendo il capo allenatore della squadra. Non possiamo più permetterci di scendere in campo in questa maniera. È inaccettabile per tutti.”

I Pistons, attualmente, sono ultimi nella Eastern Conference con un record di 14-35. Nella prossima partita incontreranno gli Oklahoma City Thunder.

