Grant Hill nuovo Managing Director di Team USA

Oggi il Consiglio direttivo di Team USA ha deciso chi sarà il prossimo Managing Director della nazionale americana di pallacanestro dopo le olimpiadi di Tokyo. Il nuovo profilo scelto è quello di Grant Hill, leggenda NBA che ha vestito diverse maglie in carriera tra cui quelle di Detroit Pistons e dei Phoenix Suns. Come detto, Hill assumerà la carica dopo le Olimpiadi di Tokyo. Al momento, la posizione è ricoperta da Jerry Colangelo.

Hill non ha nascosto l’emozione per il nuovo ruolo:

“Per me è un grandissimo onore essere nominato Team managing director della nazionale maschile di pallacanestro. Non vedo l’ora di lavorare con il mio staff per far continuare a crescere, maturare e promuovere i nostri migliori talenti della pallacanestro. Essendo stato uno dei membri del leggendario team del 1996, conosco sia l’emozione che la responsabilità di rappresentare il nostro Paese. Sono sicuro che Team USA continuerà a mostrare i più grandi giocatori di pallacanestro che abbiamo.”