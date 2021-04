NBA, Nash su Kevin Durant: “Probabilmente tornerà in campo la prossima settimana”

Buone notizie in casa Brooklyn Nets. Come affermato da coach Steve Nash, ci sono alte probabilità che Kevin Durant possa tornare in campo durante la prossima settimana. L’ala dei Nets è ferma da febbraio a causa di un problema al tendine del ginocchio sinistro. Al momento non si sa la data precisa del ritorno in campo, ma, come dichiarato dallo stesso Nash, potrebbe essere pronto già lunedì contro i New York Knicks:

“Non sono sicuro per lunedì. Penso che sia una possibilità remota, ma allo stesso tempo non posso dire che non ci sia nessuno probabilità di vederlo in campo lunedì. Penso che ci sarà solo da aspettare e vedere. Ma sembra che ci siano comunque alte probabilità che torni in settimana.”

Da quando Kevin Durant si è fermato, lo scorso 13 febbraio, i Brooklyn Nets hanno aggiunto al roster LaMarcus Aldridge e Blake Griffin. Inoltre, da inizio stagione, Durant è sceso in campo contemporaneamente insieme a Kyrie Irving e a James Harden solo in sette occasioni. Steve Nash dovrà lavorare velocemente per trovare la giusta quadratura, anche se il talento presente nel roster è immenso.

Secondo l’allenatore, la squadra non ha ancora affrontato in modo unito delle sfide importanti, necessarie alla formazione di un gruppo coeso, a causa dei numerosi cambiamenti in corsa e dei diversi infortuni tra le varie stelle:

“Credo che molte squadre al primo anno insieme abbiano difficoltà a competere per il titolo per nessun altra ragione tranne che per la loro storia collettiva e la loro esperienza.”

I Brooklyn Nets hanno deciso di adottare una politica di prudenza con Kevin Durant, che intanto non ha smesso di far parlare di sè anche fuori dal campo.

