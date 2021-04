NBA, Quin Snyder esalta Utah: “Dobbiamo continuare a giocare così”

Notte da ricordare per gli Utah Jazz. La squadra allenata da Quin Snyder ha vinto nettamente contro gli Orlando Magic con il risultato finale di 137-91. A fine primo tempo il punteggio parlava già chiaro: 78-40 per i Jazz. La squadra di Salt Lake City peraltro ha infranto un record NBA segnando ben 18 triple solo nel primo tempo, di cui 6 solo di Donovan Mitchell (in tutta la partita i Magic hanno segnato appena due triple su ventitré tentativi).

Con questa vittoria i Jazz hanno raggiunto la 38esima vittoria stagionale con coach Quin Snyder soddisfatto dalla prestazione dei suoi giocatori:

“Abbiamo giocato al meglio. Abbiamo avuto anche una grande serata al tiro. Devo dire che tutte le squadre allenate da Steve Clifford [capo allenatore dei Magic ndr] giocano molto duramente, soprattutto in difesa. Certamente non hanno avuto tutti i loro giocatori disponibili, sia per le trade che hanno fatto che per gli infortuni. Oggi però abbiamo giocato veramente bene, è stata una di quelle partite in cui tutto è andato per il verso giusto.”

Successivamente, Snyder ha voluto parlare dei principali motivi per cui la squadra ha vinto così nettamente:

“Oggi abbiamo gestito molto bene la palla. Abbiamo fatto un buon lavoro anche coi rimbalzi difensivi. Queste due cose hanno funzionato in maniera particolare. L’altro aspetto importante sono stati i tiri: siamo stati costanti.”

Al momento gli Utah Jazz sono primi nella Western Conference, con il record migliore della NBA 38-11. Nelle prossime due partite giocheranno contro i Dallas Mavericks e Phoenix Suns.

Leggi anche:

NBA, Nicolò Melli parte in quintetto con Dallas nella vittoria su Washington

Risultati NBA: Milwaukee senza Giannis la spunta all’ultimo respiro, pioggia di triple per i Jazz

NBA, Isaiah Thomas indosserà il 24 per Kobe Bryant