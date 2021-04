NBA, niente di grave per Andre Drummond

L’esordio di Andre Drummond con la maglia dei Los Angeles Lakers non è stato certo da sogno. Il lungo, arrivato dai Cavs dopo aver firmato un buyout con la franchigia dell’Ohio, ha dovuto lasciare il parquet nel terzo quarto. Drummond ha sofferto di una contusione all’alluce del piede destro, che era già fasciato, come hanno mostrato alcune immagini dalla panchina. I tanti tifosi Lakers hanno vissuto un momento di paura, visto anche gli infortuni che stanno già tenendo fuori dal campo LeBron e Anthony Davis. Questa volta però la franchigia di L.A. è ottimista: non dovrebbe essere nulla di grave ma una semplice contusione.

I raggi X a cui il nuovo acquisto dei Lakers si è sottoposto immediatamente hanno dato esito negativo. Drummond non dovrebbe quindi perdere più di una o un paio di partite per questo problema al debutto, arrivato dopo che Brook Lopez gli aveva involontariamente pistato il piede destro. Qualche ora fa il lungo dei Lakers ha così commentato su Twitter il suo esordio amaro ma importante con i gialloviola:

Well I lost a toe nail 🙄🙄😂 but still felt incredible wearing the purple and gold!! Be back soon 💜💛 @Lakers — Andre Drummond (@AndreDrummond) April 2, 2021

Questa notte i Lakers giocheranno in trasferta contro i Sacramento Kings, e Drummond, che non ha accompagnato la squadra nel volo verso la capitale californiana, non scenderà in campo. Le tante assenze si fanno e si faranno sentire in questo periodo: LeBron James ha saltato le ultime sette partite per il problema alla caviglia destra, e dovrà rimanere fuori ancora 3-5 settimane secondo quanto detto da Shams Charania qualche giorno fa; Anthony Davis non scende invece in campo dallo scorso 14 febbraio, e ancora non sappiamo precisamente quando tornerà. La situazione è quindi alquanto drammatica per i Lakers, ma l’importante sarà recuperare tutti per i Playoff per cercare di ripetere il successo dello scorso anno.

