NBA, allarme Lakers: si allungano i tempi di recupero per LeBron James

Secondo le ultime fonti citate da The Athletic, i Los Angeles Lakers hanno rivalutato i tempi di recupero di LeBron James dopo il suo ultimo problema alla caviglia destra subito nel corso del match contro Atlanta di sabato scorso. Per voce di Shams Charania, i gialloviola avrebbero allungato il rientro di LeBron di un paio di settimane, stimando il suo recupero tra le 4-6 settimane – a partire dal momento dell’infortunio – anziché le 3-4 previste.

"LeBron James from the time he got hurt last weekend has an expected 4-to-6 week recovery period."

Our #NBA Insider @ShamsCharania has the latest on LeBron's ankle injury. pic.twitter.com/NFLU0jEDop

