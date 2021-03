NBA, i Los Angeles Lakers e Dennis Schroder lontani dall’estensione del contratto

La scorsa estate Dennis Schroder è passato ai Los Angeles Lakers al posto di Rajon Rondo, subentrando nel ruolo di playmaker. La notizia recente è che il giocatore ex Atlanta Hawks appare tutt’altro che vicino al rinnovo: a quanto pare il suo apporto in maglia gialloviola non è stato sufficiente sino ad ora a convincere la dirigenza a firmarlo alle cifre da lui richieste.

Dennis Schroder ha viaggiato a 15 punti di media, il che non è poco, ma le percentuali al tiro non lo hanno assistito: 32 % dall’arco. Il playmaker vorrebbe un pluriennale consistente anche dal punto di vista economico, mentre i lacustri sembrano essere più conservativi sotto: secondo quanto riportano i media americani, i californiani avrebbero offerto un biennale da 33 milioni, rispedito al mittente dall’entourage del giocatore.

