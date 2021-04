NBA, Wizards disastrosi ai tiri liberi: è record negativo di squadra

Serata decisamente no per gli Wizards a Detroit. Non bastasse il risultato eloquente sul tabellone a fine partita – 91-120 – è un altro il dato negativo a far riflettere coach Brooks e il suo staff. Washington ha infatti incontrato grosse difficoltà ai tiri liberi, chiudendo con la peggior percentuale dalla lunetta nella storia della franchigia (6-19, 31.6%). Come sottolineato da Fred Katz di The Athletic, la squadra ha battuto un record assai poco onorevole che resisteva dal 1962, anno di fondazione di quelli che oggi sono i Washington Wizards, ma al tempo si chiamavano Chicago Packers (8-25, 32%).

The Wizards shot 6-19 (31.6%) from the free-throw line tonight, the worst single-game free-throw percentage in franchise history, according to @bball_ref. It broke a record from 1962, the org’s first year of existence (they were the Chicago Packers then) when they shot 8-25 (32%)

— Fred Katz (@FredKatz) April 2, 2021